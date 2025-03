Cauã Reymond invade a casa do BBB 25 para apresentar capítulo de ‘Vale Tudo’

Cauã Reymond, 44, apareceu de surpresa na casa do BBB 25 e causou alvoroço entre os brothers neste sábado (29). A participação do ator foi parte da campanha de divulgação do remake de “Vale Tudo”, que estreia segunda-feira na Globo. Como presente, os confinados assistiram ao primeiro capítulo da novela, em comemoração aos 60 anos do canal.

O galã dará vida a César, vivido por Carlos Alberto Riccelli, hoje com 78, na trama original. Ele contou que entrou em contato com o ator para pedir sua bênção para fazer o vilão.

“Estou fazendo ele com um tonzinho de comédia, que não tinha [no personagem original]. Pode dar ruim, mas vamos torcer para dar bom. Não dá para fazer igualzinho ao colega, né?”, comentou com os participantes.

Além de seu personagem, ele apresentou outros atores que compõem elenco principal, como Taís Araújo, Bella Campos e Renato Góes.

O ator foi recebido com empolgação por Maike e Vilma, que o abraçaram assim que entrou, e Joselma, 54, que ficou emocionada. Depois de conhecer as instalações da casa e garantir que não iria embora “sem ter feito xixi no banheiro do BBB”, o ator interagiu com os brothers e sisters e matou curiosidades sobre a rotina na casa.

Uma das perguntas que fez foi a Delma, sobre a pressão de estar no Paredão: “Como é estar com o ‘furico’ na reta?”, brincou. Ela, por sua vez, disse que não estava abalada: “Cabaré que eu não mando, eu fecho”, respondeu. Apesar da divulgação, o artista não assistiu à novela com os participantes.