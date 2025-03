Técnica para remover fácil os pelos das roupas durante a lavagem na máquina

Se você lida constantemente com esses problemas, não vai precisar mais se preocupar

Pedro Ribeiro - 29 de março de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/ Se vira nos 50)

Se você lida com roupas cheias de pelos e fiapos após a lavagem, sabe o quão frustrante isso pode ser.

Esse problema é ainda mais comum para quem tem pets em casa.

Você retira as roupas da máquina esperando que estejam impecáveis, mas se depara com aqueles fiapos insistentes grudados no tecido. Parece familiar?

A boa notícia é que existe uma solução incrivelmente simples e eficaz para evitar esse problema.

Um truque caseiro pode ajudar a eliminar os pelos das roupas durante a lavagem, deixando suas peças limpas e sem fiapos indesejados.

Técnica para remover fácil os pelos das roupas durante a lavagem na máquina

Quem lava roupas com frequência já deve ter notado que algumas peças, principalmente as de tecidos como algodão e lã, tendem a reter fiapos e pelos com facilidade.

Isso acontece porque esses materiais possuem uma superfície mais “grudenta”, que atrai sujeira e pequenas fibras durante a lavagem.

Para os pais de pets, o desafio é ainda maior! Cachorros e gatos soltam pelos o tempo todo, e mesmo antes de a roupa ir para a máquina, já está cheia de resíduos.

Felizmente, há uma solução incrivelmente fácil!

O truque das sacolas plásticas

O processo é bem simples:

Separe as roupas sujas normalmente; Coloque-as dentro da máquina de lavar; Pegue duas sacolas plásticas limpas e amarre-as; Adicione as sacolas junto com as roupas e inicie o ciclo de lavagem normalmente; Ao final da lavagem, retire as sacolas e veja como os pelos grudaram nelas!

Esse truque funciona porque o material plástico atrai pelos e fiapos, impedindo que fiquem grudados nas roupas.

Outras dicas para evitar pelos nas roupas

Além do truque das sacolas plásticas, existem outras formas de minimizar o problema:

Use um ciclo de lavagem mais longo e com enxágue extra. Isso ajuda a remover mais resíduos.

Isso ajuda a remover mais resíduos. Evite misturar roupas de diferentes tecidos. Algumas peças atraem mais pelos do que outras.

Algumas peças atraem mais pelos do que outras. Lave roupas com pelos separadamente. Peças de moletom e algodão, por exemplo, devem ser lavadas sozinhas.

Peças de moletom e algodão, por exemplo, devem ser lavadas sozinhas. Utilize vinagre branco no enxágue. Ele ajuda a soltar pelos e suavizar os tecidos.

Ele ajuda a soltar pelos e suavizar os tecidos. Invista em um bom filtro para a máquina de lavar. Isso evita o acúmulo de fiapos nas próximas lavagens.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real na rede social!