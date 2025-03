Homem retira silicone da mulher com faca e é preso pela polícia no DF

Homem ainda teria agredido a vítima com murros na cabeça e nas costas

Folhapress - 30 de março de 2025

O homem ainda arremessou a prótese pela janela. (Foto: Reprodução)

EDUARDO MILITÃO

BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) – Um homem foi preso na madrugada deste domingo (30) em Brasília (DF) depois que arrancou com uma faca uma prótese de silicone da companheira, que estava recém-operada.

Segundo a Polícia Militar do DF, houve uma briga de casal por volta das 4h30 na rua 11 do Núcleo Bandeirante, em Brasília. A vítima contou aos policiais que o companheiro a agrediu com murros na cabeça e nas costas e arrancou a prótese de silicone do seio esquerdo dela com uma faca de cozinha.

O homem ainda arremessou a prótese pela janela, de acordo com o relato da mulher.

“Os policiais tiveram que fazer uma varredura para localizar o silicone na área externa da residência. O suspeito confessou o crime e a vítima foi encaminhada pelos Bombeiros até o Hospital de Base de Brasília”, disse a nota da Polícia Militar do DF.

Os policiais prenderam o homem dentro da residência do casal.

O homem foi conduzido à 21ª Delegacia de Polícia, em Taguatinga Sul. Lá, “foi autuado em flagrante por lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha”, informou a Polícia Militar do DF.