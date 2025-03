Aparecida de Goiânia inicia campanha contra a influenza; saiba quem pode se vacinar

Crianças de 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) também receberão a vacina conforme cronograma estabelecido

Davi Galvão - 31 de março de 2025

Imagem ilustrativa de aplicação de vacina (Foto: Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia, iniciou nesta segunda-feira (31) a campanha de vacinação contra a influenza.

A mobilização inclui dois “Dias D” em 12 de abril e 10 de maio, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população elegível.

Com a incorporação da vacina contra a influenza ao Calendário Nacional de Vacinação, crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e idosos a partir de 60 anos poderão ser imunizados ao longo de todo o ano, sem a necessidade de campanhas sazonais.

A imunização será disponibilizada para os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, mediante apresentação de documentos pessoais e comprobatórios da condição.

Os grupos contemplados incluem idosos com 60 anos ou mais, gestantes e puérperas até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da saúde e da educação com comprovação, pessoas com comorbidades mediante laudo ou receita médica, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do transporte coletivo e rodoviário.

Também são prioritários profissionais das Forças Armadas, forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas, população em situação de rua e povos indígenas.

A meta da SMS é alcançar 90% da população de cada grupo prioritário.

Pontos de vacinação

A vacinação será realizada em Unidades Básicas de Saúde (UBS) e na Central de Imunização. O horário de funcionamento das UBS é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16h30. Já a Central de Imunização atenderá de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 18h30, e aos sábados, das 7h30 às 13h. Não haverá atendimento em feriados e pontos facultativos.

Os postos de vacinação incluem UBS Andrade Reis, UBS Bairro Cardoso, UBS Bairro Ilda, UBS Colina Azul, UBS Cruzeiro do Sul, UBS Independência Mansões, UBS Jardim Florença, UBS Jardim Riviera, UBS Jardim Tiradentes, UBS Mansões Paraíso, UBS Papillon Park, UBS Pontal Sul 2, UBS Veiga Jardim, UBS Alto Paraíso, UBS Anhangüera, UBS Bairro Independência, UBS Bandeirantes, UBS Boa Esperança, UBS Buriti Sereno, UBS Campos Elíseos, UBS Caraíbas, UBS Garavelo Park, UBS Jardim dos Ipês, UBS Madre Germana, UBS Delfiore, UBS Cândido de Queiroz, UBS Expansul, UBS Jardim Bela Vista, UBS Jardim dos Buritis, UBS Jardim Olímpico, UBS Jardim Paraíso, UBS Parque Trindade, UBS Rosa dos Ventos, UBS Santa Luzia, UBS Santo André, UBS São Pedro e a Central de Imunização.

A partir de terça-feira (1º), até 7 de maio, crianças de 33 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) também receberão a vacina conforme cronograma estabelecido.

