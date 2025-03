Apple anuncia o fim desses 3 modelos de celulares

Aposta agora é abrir caminho para novos dispositivos com tecnologias e segurança aprimoradas

Magno Oliver - 31 de março de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube)

Em um comunicado emitido neste mês, a Apple anunciou que a empresa fará a descontinuação de três linhas de produção de seu carro chefe de vendas: o iPhone.

A nota técnica da gigante de tecnologia divulga a descontinuação de três modelos do celular: o iPhone 14, o iPhone 14 Plus e o iPhone SE (3ª geração).

A medida de interrupção visa abrir espaço para produção de novos dispositivos da marca, como o recém-lançado iPhone 16 e o tão comentado iPhone 17.

O intuito desse novo passo é alinhar seu portfólio com novas demandas feitas pelos usuários da marca por dispositivos mais avançados, inovadores e com mais segurança.

Anualmente, a empresa encerra a comercialização de alguns modelos e esses itens saem das lojas oficiais.

Apple anuncia o fim desses 3 modelos de celulares

Lançados em 2022, os iPhones 14 e 14 Plus ganharam destaque por suas câmeras avançadas e desempenho potente. Outro legado que a linha trouxe foram inovações, como o chip A15 Bionic e melhorias em fotografia computacional no sistema operacional do aparelho.

Já o iPhone SE (3ª geração) vem de uma linha mais acessível para o público e com um hardware mais atualizado.

A linha também marcou gerações e conquistou fãs pelo modelo oferecer desempenho sólido e design compacto.

Esses modelos são os últimos que marcam o fim da era dos dispositivos com porta Lightning, pois agora a Apple adotou a porta USC-C nos novos lançamentos.

O futuro dos novos modelos

O sucessor do iPhone SE, o 16e, traz a introdução do USB-C nas próximas gerações por alinhamento às regulamentações europeias. A norma técnica agora exige um padrão universal de carregamento.

A Apple reforça que a descontinuação dessas antigas versões e a introdução da nova linha vem para refletir a estratégia de adotar novas tecnologias.

A empresa informou que o iOS19 será lançado em setembro de 2025, sendo compatível com os modelos que atualizaram para o iOS 18. Assim, os modelos que saem de linha agora ainda terão suporte para novas atualizações por um tempo.

A descontinuação abre portas para inovações que já estão chegando, como o modelo Air. Dessa forma, a novidade vem com um design mais leve, fino e com avanços na integração com Apple Intelligence e as ferramentas de IA generativa.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!