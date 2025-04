Frente fria perde intensidade, mas ainda deve mudar cenário em algumas cidades de Goiás

Efeitos da primeira massa de ar frio deste outono no estado ainda devem ser tímidos

Davi Galvão - 01 de abril de 2025

Vista aérea de Anápolis em dia de frio. (Foto: David Dourado)

O avanço da frente fria que vem pelo Sul do Brasil pode trazer um alívio do calorão para os goianos já no começo deste outono, que promete ser ligeiramente mais quente do que a média.

Como explicado pela meteorologista Elizabete Alves, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o avanço da massa de ar frio, previsto já para a partir desta sexta-feira (04) e se intensificando ao longo do final de semana, trará sim efeitos para o estado, ainda que tímidos.

Isso porque a presença de uma “barreira” de ar quente impede que os ventos provenientes do Sul cheguem com força.

Por conta disso, a região Sul do estado deve sentir com maior intensidade essa primeira massa de ar frio da temporada, que pode experienciar mínimas em torno de 17 °C e 18 °C, especialmente no começo das manhãs.

Apesar disso, cidades com maior altitude, como o caso de Anápolis, podem experienciar temperaturas similares. Em Goiânia, a mínima prevista até o momento para os dias fica em torno dos 19 °C.

“Abril ainda vai ser quente, nosso outono todo, na verdade, mas não significa que massas de ar frio não vão entrar, para dar um alívio”, finalizou.

A especialista ainda reforçou que essa é a primeira massa de ar frio que chega ao estado neste outono, sendo natural que não tenha tanto impacto.

A expectativa é de que, a partir de maio, essas massas mais frias passem a entrar em Goiás com maior facilidade.