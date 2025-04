Placa em restaurante chama atenção dos clientes: “quanto é o ingresso?”

Mensagem fixada em estabelecimento intrigou internautas e confundiu quem passava na porta pela primeira vez

Magno Oliver - 01 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela / Instagram / @Placashistória)

As cidades do interior do Brasil são famosas por suas diversidades gastronômicas e restaurantes aconchegantes para turistas. No entanto, um estabelecimento viralizou recentemente nas redes sociais por um motivo um tanto diferente.

O motivo da fama repentina? O restaurante se destacou por uma placa que deixou os clientes intrigados, especialmente os que passavam pela porta do local pela primeira vez.

Assim, o que era para ser um simples anúncio do cardápio semanal dos pratos da casa, acabou virando uma história que ganhou dimensões nas redes sociais e divertiu todo mundo.

Uma placa bombou nas redes sociais e foi parar no Instagram da @placashistória por um motivo bem inusitado. Um restaurante acabou ficando famoso pela ação.

A mensagem, que logo chama a atenção de quem passa pela porta do local, diz: “macarrão ao vivo e strogonoff de segunda a sexta das 11h às 15h”.

A brincadeira com o termo “ao vivo” e a forma como se apresenta a comida no local gerou uma série de reações divertidas e até confusas. Na legenda da postagem, os seguidores até brincaram com o ocorrido questionando: “quanto é o ingresso?”

Assim, logo que colocaram a faixa na porta de entrada, a estratégia de marketing ganhou rapidamente as redes sociais. Isso porque o termo “ao vivo”, geralmente associado a eventos musicais ou apresentações teatrais, foi usado para promover pratos populares, como o macarrão e o strogonoff.

A aplicação estratégica da expressão acabou gerando curiosidade e confusão na cabeça dos frequentadores.

“Eu vi a placa pela primeira vez e pensei que fosse algum tipo de show, talvez uma apresentação culinária de um chef famoso, só que ao vivo. Só depois percebi que era só o nome de um prato do cardápio que estavam fazendo ali na hora, ao vivo mesmo”, disse um seguidor nos comentários.

Confira a postagem na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Se tem placa, tem historia (@placashistoria)

