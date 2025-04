Jovem é preso em Nerópolis após tentar roubar residência e morador reagir com mata-leão

Polícia Militar foi acionada e encontrou suspeito amarrado e jogado ao chão

Davi Galvão - 02 de abril de 2025

Suspeito foi contido até chegada das autoridades. (Foto: Reprodução)

Um jovem, de 24 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Militar após tentar roubar uma residência, em Nerópolis, nesta quarta-feira (02). Acontece que, durante a tentativa, ele foi imobilizado com um golpe marcial e contido pela vítima, de 18 anos, que estava na casa.

Ao chegarem no local, a Polícia Militar (PM) encontrou o suspeito ao chão, com as mãos e pés amarrados e o short arriado, na altura da canela.

A vítima relatou que estava em casa quando, durante a manhã, ouviu alguém chamando no portão. De imediato, foi ver do que se tratava, mas foi surpreendido pelo suspeito, que forçou a entrada, dizendo que estava com uma arma de fogo escondida sob a blusa e exigiu que lhe fosse entregue o celular.

O morador ainda relatou que a todo momento o invasor proferia ameaças, ao dizer que iria atirar e matá-lo.

Assim, a vítima aproveitou-se de um momento no qual o jovem virou-se de costas e aplicou um golpe conhecido como mata-leão, conseguindo levá-lo para fora da residência, ao que pediu por ajuda.

Foi então que um dos vizinhos apareceu e ajudou-o a amarrar o suspeito até a chegada das autoridades.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados até a delegacia e o suspeito preso em flagrante.