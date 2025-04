Wesley e Joesley Batista: nova lista da Forbes revela goianos entre os 20 bilionários do país

Levantamento também apontou uma redução no número de brasileiros na lista de bilionários

Davi Galvão - 02 de abril de 2025

Joesley Batista e Wesley Batista comandam a JBS SA. (Foto: Reprodução)

Dos 56 bilionários no Brasil, apenas dois são goianos, como anunciado pela revista Forbes, na recente edição do ranking anual de bilionários divulgada.

Joesley Batista e Wesley Batista, ambos com um patrimônio estimado em US$ 3,8 bilhões, ocupam a 14ª e 15ª posições, respectivamente, na lista dos 20 maiores bilionários do país.

Os dois comandam a JBS S.A., maior indústria de alimentos do mundo, com atuação em 180 países e um quadro de 158 mil funcionários no Brasil. A multinacional tem origem em Goiás e se consolidou como uma das gigantes do setor alimentício global.

O montante acumulado pelos irmãos Batista atingiu US$ 7,6 bilhões, um aumento de US$ 1 bilhão em relação ao registrado no ano passado. Com a cotação do dólar a R$ 5,68 nesta terça-feira (02), a fortuna dos empresários equivale a R$ 43,1 bilhões.

O levantamento também apontou uma redução no número de brasileiros na lista de bilionários. O país agora conta com 56 representantes, 13 a menos que os 69 registrados no ano anterior. Apesar da diminuição, alguns nomes continuam entre as maiores fortunas do mundo.

Eduardo Saverin, cofundador do Facebook, lidera entre os brasileiros, com um patrimônio avaliado em US$ 34,5 bilhões (cerca de R$ 197 bilhões), ocupando a 51ª posição no ranking global.

Vicky Safra e sua família, herdeiros do banqueiro Joseph Safra, mantêm a 98ª colocação mundial, com uma fortuna de US$ 20,7 bilhões (R$ 118,63 bilhões).

Confira a lista com os 20 primeiros colocados.