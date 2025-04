6 praias brasileiras que superam os destinos internacionais e são uma ótima opção para as férias

Se você estava atrás de lugares de tirar o fôlego, se prepare para as maravilhas dessa lista

Anna Júlia Steckelberg - 03 de abril de 2025

(Foto: Divulgação/Governo do Estado do Ceará)

O Brasil é abençoado com uma costa que se estende por mais de 7.000 quilômetros, repleta de praias que não apenas rivalizam, mas muitas vezes superam os destinos internacionais mais cobiçados.

Se você está planejando suas próximas férias e busca por paraísos tropicais sem precisar carimbar o passaporte, confira nossa seleção de seis praias brasileiras que prometem experiências inesquecíveis.

1. Baía do Sancho, Fernando de Noronha (PE)

Eleita diversas vezes como a melhor praia do mundo, a Baía do Sancho é um espetáculo à parte.

Suas águas cristalinas e areias douradas são cercadas por falésias cobertas de vegetação exuberante.

O acesso é desafiador, envolvendo uma escadaria entre as rochas, mas a recompensa é uma praia praticamente intocada, perfeita para mergulho e contemplação da natureza.​

2. Praia de Jericoacoara (CE)

Conhecida carinhosamente como “Jeri”, esta praia cearense é famosa por suas dunas imponentes e o icônico pôr do sol na Duna do Pôr do Sol.

As ruas de areia da vila e a atmosfera descontraída atraem visitantes em busca de tranquilidade e esportes como o kitesurf.

Jericoacoara já foi eleita uma das dez praias mais bonitas do planeta pelo jornal The Washington Post.​

3. Praia do Espelho, Trancoso (BA)

Localizada no distrito de Trancoso, a Praia do Espelho encanta por suas falésias coloridas, piscinas naturais na maré baixa e um mar de tons azul e verde que refletem o céu, daí o nome “Espelho”.

O ambiente é tranquilo e sofisticado, com barracas charmosas e uma atmosfera que convida ao relaxamento.​

4. Praia de Ipanema, Rio de Janeiro (RJ)

Imortalizada pela música “Garota de Ipanema”, esta praia carioca é um símbolo do Rio de Janeiro.

Com sua extensa faixa de areia dourada, mar propício para o banho e o famoso pôr do sol no Arpoador, Ipanema atrai tanto turistas quanto locais.

Em 2025, foi reconhecida como uma das 25 melhores praias do mundo pelo prêmio Traveller’s Choice do TripAdvisor. ​

5. Praia de Muro Alto, Ipojuca (PE)

Situada próxima a Porto de Galinhas, Muro Alto é conhecida por suas piscinas naturais formadas por arrecifes de corais que criam um imenso aquário de águas mornas e transparentes.

É o lugar ideal para famílias com crianças e para quem busca um banho de mar tranquilo.

Recentemente, foi listada entre as 25 melhores praias do mundo, consolidando seu prestígio internacional. ​

6. Praia do Toque, São Miguel dos Milagres (AL)

Por fim, localizada na Rota Ecológica dos Milagres, a Praia do Toque é um refúgio de tranquilidade. Suas piscinas naturais revelam um mundo subaquático vibrante durante a maré baixa.

O cenário é complementado por coqueirais e uma atmosfera rústica que encanta os visitantes em busca de sossego.

