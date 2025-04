Adolescente em Goiás é sequestrada e estuprada após ser enganada por homem que fingiu ser influencer

Suspeito convenceu a vítima a participar de um desafio no qual deveria adivinhar o sabor de bebidas a troco de prêmios

Davi Galvão - 03 de abril de 2025

Polícia Rodoviária Federal. (Foto: Divulgação)

Um homem, de 43 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira (03), após sequestrar uma adolescente, de 13 anos, que estava saindo da escola. A vítima foi resgatada e, às autoridades, revelou ter sido estuprada pelo sequestrador.

O caso teve início em Águas Lindas de Goiás, sendo que o suspeito foi preso em Ceilândia, no DF, em uma ação integrada entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e da Guarda Civil Municipal (GCM) de Águas Lindas.

Após identificarem o veículo utilizado no crime, a PRF realizou a abordagem do mesmo na DF-180. Tanto o suspeito quanto a adolescente estavam no automóvel.

As autoridades explicaram que a vítima foi abordada pelo homem, que fingiu ser um influencer e convidou-a a participar de um desafio. A proposta era que ela participasse de um vídeo em que ela experimentaria bebidas e ganharia prêmios se descobrisse o sabor.

Porém, em determinado momento, ela conta que perdeu a consciência e, quando voltou a si, não sabia onde estava. Ainda, afirmou ter sido vítima de agressões físicas e sexuais.

O caso seguirá sendo investigado pelas autoridades e o suspeito permanece à disposição do Judiciário.