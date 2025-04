Trabalhador morre após sofrer parada cardiorrespiratória em canteiro de obras de Anápolis

Samu e Corpo de Bombeiros tentaram reanimar a vítima, mas sem sucesso

Natália Sezil - 03 de abril de 2025

Idoso passou mal em canteiro de obras. (Foto: Reprodução)

Um idoso, de 65 anos, morreu após sofrer uma parada cardiorrespiratória enquanto trabalhava em uma obra no Parque Residencial Ander, região Leste de Anápolis, nesta quinta-feira (03).

O caso aconteceu no final da tarde, depois que o auxiliar de obra teria se aproximado do contêiner que estava na calçada do imóvel.

Ao chegar ao objeto, ele teria caído ao chão, passando mal. Diante disso, tanto o Corpo de Bombeiros, quanto o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados.

Informados da possibilidade de que a situação estivesse ligada ao coração da vítima, os socorristas realizaram massagem cardíaca e tentativa de reanimação.

Apesar dos esforços, o óbito foi confirmado no local. Com isso, também esteve na ocorrência o Serviço de Verificação de Óbito Serviço de Verificação de Óbito (SVO), que ficou responsável pela remoção do corpo.

