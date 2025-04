Casal esquece de detalhe importante em viagens para o México e se surpreende com a Latam

Companhia garantiu que eles conseguissem embarcar e curtir as férias juntos

Anna Júlia Steckelberg - 04 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Instagram)

Se existe um mantra para quem viaja com frequência, ele seria: “confira tudo antes de sair de casa”. Mas, como nem sempre a teoria encontra a prática, um casal de influenciadores passou por um verdadeiro teste de adrenalina antes de embarcar para o México.

E o que poderia ter sido um perrengue daqueles se transformou em uma história digna de filme de ação – com direito a motoboy veloz e uma equipe de aeroporto digna de maratonistas.

Bruna Ianhez e Felipe Dunder, que compartilham nas redes sociais sua rotina fitness e de viagens, estavam animadíssimos para curtir as férias. Mas, ao chegarem ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, foram surpreendidos por um “detalhe técnico”: para fazer escala no México, é necessário ter o visto americano válido – algo que eles, tecnicamente, tinham… no passaporte antigo, que ficou esquecido em casa.

Desespero? Claro! Mas desistir do embarque? Jamais!

A única solução era recuperar o passaporte antigo a tempo. Mas havia um problema: o embarque estava marcado para as 8h10, e a casa do casal ficava a 1h40 do aeroporto. A única esperança? Um motoboy digno de um troféu da MotoGP.

O resgate foi acionado às 7h. E, contrariando qualquer previsão pessimista, o motoboy chegou com o passaporte em mãos a tempo do embarque, – mesmo depois de furar o pneu no meio do caminho. Tudo isso enquanto a equipe da Latam literalmente corria ao lado do casal pelo aeroporto para agilizar o processo.

Graças à combinação de logística, um motoboy e a equipe da Latam, o casal conseguiu embarcar para suas férias – e aprendeu, da forma mais emocionante possível, que revisar documentos antes de viajar nunca é exagero.

A história viralizou nas redes sociais, e os seguidores do casal acompanharam o final feliz.

Fica a lição: na próxima viagem, confira tudo três vezes… e tenha sempre um motoboy de confiança na sua lista de contatos!

