Últimos dias para término de inscrições em processo seletivo com salários de até R$ 4,4 mil

Oportunidades alcançam vários níveis de escolaridade, do fundamental incompleto ao superior

Paulo Roberto Belém - 04 de abril de 2025

Inscrições abertas para processo seletivo. (Foto: Divulgação)

Terminam no domingo (06) as inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Nova Veneza que pretende contratar 178 profissionais, além de formar cadastro reserva, pagando até R$ 4.445,65 de remuneração.

No ensino fundamental incompleto, as oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais (50), Coveiro (01), Cozinheiro (03), Gari (20), Guarda Noturno (10), Merendeiro (04) e Vigia (04).

Para quem completou a mesma formação, as chances são para Auxiliar de Alimentação (05), Motorista Categoria I (05), Motorista Categoria II (15) e Operador de Máquinas (05).

Já no ensino médio/técnico há ofertas para Agente Administrativo (05), Agente Educativo (14) e Técnico de Enfermagem (06).

Para os graduados, são oferecidas vagas para Enfermeiro PSF (03), Professor PII (25) Professor de Educação Física (01), Professor de Libras (01) e Professor de Língua Inglesa (01).

As inscrições podem ser feitas exclusivamente pelo site da Itamé Concursos, com taxas variando entre R$ 30 e R$ 100, a depender da vaga em que os candidatos terem interesse.

Inclusive, no quantitativo de vagas, já constam as reservadas para candidatos (AC, PCD) que se enquadrem nos itens especificados no edital, que pode ser acessado clicando aqui.

Para a classificação, integram o processo prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 17 de maio e prova de títulos, mas apenas para os cargos de nível superior.

Quando contratados, o prazo de validade do processo será de até dois anos, contados da data de homologação dos resultados efetivos.

