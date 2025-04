CPE prende homem que matou outro na noite deste sábado (5) em Anápolis

Outra vítima, que também foi atingida pelos golpes, foi socorrida em estado grave

Da Redação - 05 de abril de 2025

CPE de Anápolis. (Foto: Reprodução)

O fim da noite de sábado (5) foi de horror em Anápolis.

Isso porque um homem esfaqueou outros dois em via pública no Sítio Recreio Vila Rica, localizado nas mediações do distrito de Miranápolis.

O Portal 6 apurou que um deles não resistiu e o outro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em estado grave.

A Polícia Militar deslocou equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE), que rapidamente localizaram e prenderam o autor do crime.

A ocorrência estava em andamento até o momento desta publicação.

Ainda não há informações sobre a identificação dos envolvidos, pois, até a publicação, a ocorrência ainda estava em andamento.

Mais detalhes a qualquer momento.