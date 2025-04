Preso homem que ameaçou prender juiz em Corumbá de Goiás

Suspeito é parte interessada em ação que trata da propriedade de uma fazenda

Paulo Roberto Belém - 05 de abril de 2025

Prisão foi realizada por agendes da Delegacia de Corumbá e do Geic de Anápolis (Foto: Divulgação)

Um homem, de 53 anos, foi preso pela Polícia Civil (PC) em Alexânia neste sábado (05), suspeito de ameaçar um juiz, com o intuito de mudar decisões judiciais em que ele é parte interessada.

Segundo as investigações da corporação, o suspeito é personagem de ação judicial que trata da propriedade de uma fazenda, e não teria ameaçado somente o magistrado, estendendo o ato a servidores da Justiça.

Em um dos ritos do processo, o indivíduo teria chegado a comparecer ao fórum da cidade de Corumbá, local onde tramita a causa, afirmando que daria voz de prisão em flagrante ao juiz, caso este não alterasse sua decisão, além de proferir ameaças de invasão de propriedade e até de morte.

O inquérito policial da Delegacia de Corumbá já estava em andamento, quando na última quinta feira (03), o homem ameaçou novamente o magistrado, motivo que fez a PC representar pela prisão definitiva.

Tendo a Justiça acatado o pedido, a detenção foi cumprida, com o apoio do Grupo de Investigações Criminais de Anápolis (Geic). O suspeito foi encaminhado para aa Unidade Prisional de Alexânia, onde está a disposição do Poder Judiciário.

