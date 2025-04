Governo de Goiás lança processo seletivo com salários de até R$ 7,4 mil

Candidatos terão de passar por duas etapas para serem aprovados: análise curricular e entrevista

Davi Galvão - 06 de abril de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta (Foto: Reprodução)

A Secretaria de Estado da Administração de Goiás (SEAD-GO) abriu um novo processo seletivo com 19 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários de até R$ 7.423,44.

As oportunidades são para analista de cálculo júnior (06), assessor jurídico júnior (06), assessor jurídico pleno (05), assessor jurídico sênior (01) e técnico em manutenção de equipamentos de informática – Área III (01).

Todas as funções têm jornada de 40 horas semanais e os salários variam entre R$ 4.266,96 e R$ 7.423,44.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do certame, entre os dias 08 e 22 de abril de 2025, até as 18h. A taxa de inscrição vai de R$ 40 a R$ 60, conforme o cargo. Quem desejar solicitar isenção da taxa poderá fazer o pedido nos dias 09 e 10 de abril.

O processo seletivo será realizado em duas etapas: análise curricular e entrevista, previstas para ocorrerem entre os dias 29 de maio e 03 de junho de 2025.

A seleção terá validade de dois anos a partir da homologação no Diário Oficial do Estado de Goiás, com possibilidade de prorrogação por igual período.