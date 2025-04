“Pais embriagados dirigindo com filhos dentro do carro tem sido rotineiro”, diz Manoel Vanderic

Quase 70 pessoas foram autuadas neste fim de semana em Anápolis

Thiago Alonso - 06 de abril de 2025

“Toda morte no trânsito é investigada”, afirma Manoel Vanderik, titular da Dict (Foto: Captura)

Quase 70 motoristas foram flagrados dirigindo sob influência do álcool em Anápolis, entre a sexta-feira (04) e o sábado (05), conforme apontou a Polícia Civil (PC).

Ao todo, ocorreram 69 autuações, sendo que 12 condutores foram presos em flagrantes por dirigir alcoolizados. Outros 57 foram penalizados com multas e punições administrativos, por estarem com níveis de álcool ainda dentro do permitido, mas ainda preocupantes.

As autuações ocorreram por meio da Operação Direção Consciente, comandada pelo delegado da Delegacia Especializada em Investigação de Crimes de Trânsito de Goiânia (Dict), Manoel Vanderic.

Ao Portal 6, o delegado enfatizou que, dentre os motoristas presos, vários carregavam crianças nos veículos, mesmo estando bêbados.

“Pais embriagados dirigindo com os filhos no carro tem sido bem rotineiro”, disse o comandante da operação, em entrevista à reportagem.

Além disso, outro dado preocupante registrado neste fim de semana foi o número de reincidentes, sendo que quatro, dos 12 presos, já haviam sido detidos pelo mesmo crime anteriormente.

As diligências se concentraram no Bairro Industrial Munir Calixto e os adjacentes da região Sudeste do município.

A operação também foi realizada nos bairros Jundiaí, Anápolis City e Jundiaí Industrial, cujo fluxo de veículos é alta em especial nos finais de semana.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!