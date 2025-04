Adolescente de Anápolis é internado suspeito de tentar matar vítima com seis facadas

Segundo a polícia, acusado já possuía histórico de atos infracionais e cumpria medida socioeducativa no momento do crime

Davi Galvão - 07 de abril de 2025

CASE de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, foi internado provisoriamente em Anápolis na manhã desta segunda-feira (07), suspeito de envolvimento em uma tentativa de homicídio ocorrida no final de 2024.

O crime aconteceu no dia 07 de dezembro de 2024, no Setor Residencial Ildefonso Limírio quando, conforme as investigações, o jovem teria iniciado uma discussão com a vítima por um motivo fútil. A situação evoluiu para agressões físicas, com a participação de um comparsa.

A vítima foi derrubada e, em seguida, o adolescente teria utilizado uma faca para desferir seis golpes pelas costas, causando ferimentos graves.

O mandado foi expedido pelo Juizado da Infância e Juventude. Segundo a polícia, o adolescente já possuía histórico de atos infracionais e cumpria medida socioeducativa no momento do crime.

Após o cumprimento da ordem judicial, o jovem foi encaminhado ao Centro de Atendimento Socioeducativo (CASE), onde segue à disposição do Poder Judiciário.

