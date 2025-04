Mais uma faculdade ganha autorização para ofertar curso de medicina em Goiás

Instituição de ensino deve abrir ainda neste semestre edital para preencher 60 vagas

Augusto Araújo - 08 de abril de 2025

Goiás já conta com 17 cursos de medicina. (Imagem: Ilustração/Pexels)

A Faculdade de Quirinópolis (Faqui) recebeu autorização do Ministério da Educação (MEC) para ofertar o curso de medicina no município.

De acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU), no último dia 20 de março, a instituição de ensino particular poderá disponibilizar 60 vagas anuais.

Portal 6 apurou que ainda neste semestre a Faqui deve apurou que ainda neste semestre a Faqui deve lançar o edital definindo as normas para ingresso na graduação.

Com a novidade, Goiás passa a contar com 17 instituições de ensino que oferecem o curso de medicina — entre particulares, públicas e autarquias municipais.

Faculdades de medicina em Goiás

Além da Faqui, em Quirinópolis, a graduação é oferecida nas seguintes cidades:

•Anápolis – Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA)

•Aparecida de Goiânia – Centro Universitário Alfredo Nasser (UNIFAN)

•Aparecida de Goiânia – Universidade de Rio Verde (UniRV)

•Catalão – Universidade Federal de Catalão (UFCAT)

•Formosa – Universidade de Rio Verde (UniRV)

•Goianésia – Universidade de Rio Verde (UniRV)

•Goiânia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)

•Goiânia – Universidade Federal de Goiás (UFG)

•Goiatuba – Centro Universitário de Goiatuba (UNICERRADO)

•Inhumas – Centro Universitário Mais (Unimais)

•Itumbiara – Universidade Estadual de Goiás (UEG)

•Jataí – Universidade Federal de Jataí (UFJ)

•Mineiros – Faculdade Morgana Potrich (FAMP)

•Mineiros – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)

•Quirinópolis – Faculdade de Quirinópolis (Faqui)

•Rio Verde – Universidade de Rio Verde (UniRV)

•Trindade – Centro Universitário de Mineiros (UNIFIMES)

Gratuidade só em quatro instituições

Apesar da diversidade de instituições com o curso, apenas quatro oferecem a graduação de forma gratuita:

•Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia

•Universidade Federal de Jataí (UFJ) – Jataí

•Universidade Federal de Catalão (UFCAT) – Catalão

•Universidade Estadual de Goiás (UEG) – Itumbiara

Já a UniRV e a UNIFIMES são mantidas por prefeituras e funcionam como autarquias municipais, mas cobram mensalidades — especialmente para medicina