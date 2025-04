Conheça cidade em Goiás que era ponto de passagem da Estrada Real

Localidade alia turismo histórico com opções de lazer em meio à natureza

Thiago Alonso - 09 de abril de 2025

Vista aérea de Planaltina. (Foto: Captura/Youtube)

Quem passa pela GO-430, cortando Planaltina, mal sabe que antes de ser a rodovia que conhecemos, naquela localidade funcionava a Estrada Real, um caminho construído no século XVII que servia de ligação entre Goiás e Minas Gerais.

O trajeto, criado quando o Brasil ainda era uma colônia de Portugal, tinha como foco a passagem de veículos que carregavam pedras preciosas, como o ouro, por exemplo.

No entanto, mais de 290 anos desde a inauguração, o município de Planaltina, uma das cidades do ponto de passagem, ainda guarda muita história.

Muito disso está guardado no Museu Histórico e Artístico de Planaltina, localizado na Praça Salviano Guimarães, revivendo a origem da cidade.

Contudo, muito além do turismo histórico, essa cidadezinha no Cerrado goiano é um grande atrativo para quem procura por ligação com a natureza, oferecendo um ecoturismo de ponta.

Um destes exemplos é a Lagoa Formosa, com um espelho d’água de 13 km² e é ideal para quem procura descansar e aproveitar um tempo de paz, isolado dos grandes centros.

Ainda nesta vibe, o Parque Ecológico é uma opção e tanto: uma área ao ar livre, onde a população pode fazer caminhadas, piqueniques, praticar esportes, tudo isso aliado à natureza.

Já os mais aventureiros, à alternativas como a Rampa do Vale Paranã, onde é possível praticar esportes radicais, como o vôo livre. Outro atrativo é a Gruta dos Milagres, na área rural da cidade, uma formação rochosa com arte rupestre que data de 11 mil anos atrás.

