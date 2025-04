Conheça carne com baixo teor de gordura que ajuda a combater infecções e regula a pressão arterial

Corte caiu no gosto de praticantes de atividades físicas e restaurantes pelo incrível valor nutricional

Magno Oliver - 11 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Gostoso tv)

Em 2025, a alimentação saudável deixou de ser apenas uma tendência para se tornar um verdadeiro hábito de vida. A busca da longevidade e qualidade de vida estão em alta, e a carne virou uma chave para isso.

Assim, brasileiros passaram a olhar o cardápio diário com um olhar especial. O intuito é combater o aumento de casos de hipertensão, obesidade e doenças inflamatórias.

Diante deste cenário, uma carne ganhou destaque entre praticantes de atividades físicas e a população em geral por seu rico valor nutricional.

A carne queridinha da vez é o peru, uma ave associada ao Natal, mas que também é muito consumida fora da data comemorativa.

Essa carne ganhou destaque pelo seu rico valor nutricional, por possuir proteínas, baixo teor de gordura e nutrientes como zinco, selênio, potássio, fósforo e vitaminas B6 e B12.

Fonte de proteína magra de alta qualidade, ela ajuda na construção e reparação dos músculos, além de auxiliar no crescimento celular e o bom funcionamento do sistema imunológico.

Também é rica em vitaminas do complexo B, como a vitamina niacina (B3) e riboflavina (B2).

Assim, o peru tem um gostinho semelhante ao de frango, mas com um toque especial de suculência e maciez. Além de ser gostosa, a carne é bem magrinha e ajuda bastante quem pratica atividades físicas ou precisa controlar o colesterol.

O peru é um corte de carne branca com pouca gordura, em comparação às carnes vermelhas, como os cortes do boi ou mesmo do porco.

Muito presente no Natal, os nutricionistas incentivam o consumo regular ao longo do ano por conta de suas propriedades nutritivas que favorecem o bom funcionamento do organismo.

Ela é rica em proteínas magras e nutrientes essenciais, além de ser uma aliada natural na prevenção de doenças e na promoção da saúde cardiovascular.

