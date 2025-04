Idosa ganha R$ 12 milhões na loteria, mas um erro colocou tudo a perder

Caso ganhou notoridade na mídia e ela segue sem o prêmio

Anna Júlia Steckelberg - 11 de abril de 2025

Imagem ilustrativa de maço de dinheiro (Foto: Ilustração/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Imagine finalmente ganhar na loteria e, quando vai buscar o prêmio, descobrir que o bilhete premiado… sumiu!

Parece roteiro de filme? Pois foi exatamente isso que aconteceu com a americana Mildred Simoneriluto, de 76 anos, que pode estar prestes a perder US$ 2,5 milhões — cerca de R$ 12 milhões — por um deslize digno de reviravolta em novela das 21h.

Idosa ganha R$ 12 milhões na loteria, mas um erro colocou tudo a perder

A história começa em maio de 2024, quando Mildred, que vive na Pensilvânia, teve um momento de pura sorte ao comprar um bilhete da loteria Cash 5 na loja Stop N’ Save. Quando viu os números sorteados, teve certeza: era ela a nova milionária.

Mas a comemoração durou pouco — muito pouco. O bilhete premiado foi… doado!

Sim, você leu certo. Depois de conferir os números e guardar o bilhete com todo cuidado (ou assim ela pensava), Mildred resolveu fazer uma boa ação: doou algumas roupas antigas para caridade.

Entre as peças doadas estava um casaco velho — e adivinhe onde estava o bendito bilhete? Isso mesmo, no bolso do casaco!

A peça foi enviada à Vietnam Veterans of America, que recebe e distribui roupas através do serviço Pickup Please. Traduzindo: o bilhete vencedor pode estar, neste exato momento, rodando os Estados Unidos dentro do bolso de um paletó esquecido, indo parar em qualquer canto do país… ou do planeta.

Desesperada, Mildred voltou diversas vezes à loja onde comprou o bilhete. “Fui ao Stop N’ Save pelo menos 100 vezes, mas eles me disseram que não havia nada que pudessem fazer”, contou, em entrevista à emissora local WTAE. E infelizmente, eles estão certos.

De acordo com as regras da Loteria da Pensilvânia, não adianta lembrar dos números, saber o dia do sorteio ou ter provas emocionantes em vídeo. O prêmio só é entregue mediante apresentação do bilhete físico. Sem ele, sem dinheiro. Fim da linha.

Mildred ainda lembra direitinho os números: 14, 22, 33, 35 e 38. Só que, se ninguém aparecer com o bilhete premiado até o dia 8 de maio de 2025, os US$ 2,5 milhões simplesmente vão evaporar. Nem Mildred, nem ninguém. A grana vai ficar sem dono — e o drama, sem final feliz.

Enquanto isso, ela segue esperando um milagre. “O que mais posso fazer? Chorar e esperar”, disse, com a sinceridade de quem viu a sorte escorrer pelas mãos, costurada no bolso de um casaco velho.

É, caros amigos, sempre verifique os bolsos antes de doar roupas. Às vezes, o que você está entregando para caridade não é só uma blusa velha… pode ser um futuro milionário!

