Dois homens morrem após carro bater contra muro de condomínio, em Goiânia

Quando chegaram no local, os militares encontraram as vítimas presas às ferragens, já sem sinais vitais

Samuel Leão - 23 de outubro de 2024

Dois homens morreram no acidente. (Foto: Reprodução)

Dois homens, de 48 e 36 anos, que trafegavam em um carro pela Avenida C12, no Setor Sudoeste de Goiânia, morreram após um deles perder o controle da direção e bater contra um muro. O caso aconteceu no começo da madrugada desta quarta-feira (23).

As vítimas passavam pela avenida, que tem duas pistas, até que se aproximaram de um cruzamento, devidamente sinalizado com semáforo. Ao se aproximar da faixa de pedestres, o motorista teria perdido o controle do veículo.

Ao sair da pista, o veículo, de modelo Honda Civic, bateu com tudo contra o muro de um condomínio, que fica na região, sofrendo danos de média monta. Testemunhas acionaram a Polícia Militar (PM), que compareceu ao local para atender à ocorrência.

Quando chegaram no local, os militares encontraram as vítimas presas às ferragens, sem sinais vitais, e resolveram acionar o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi até acidente e realizou o desencarceramento dos ocupantes do carro.

Ao atendê-los, a equipe médica constatou o óbito de ambos os ocupantes e solicitou a ação do Instituto Médico Legal (IML). O carro foi recolhido e transportado para o pátio do Detran-GO.

O caso foi registrado como acidente de trânsito com vítimas fatais, e poderá ser investigado pela Polícia Civil (PC).