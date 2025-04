Onde assistir Corinthians x Fluminense pelo Brasileirão nesta quarta-feira (16)

Bola vai rolar a partir das 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo

Augusto Araújo - 14 de abril de 2025

Corinthians e Fluminense se enfrentam nesta quarta-feira (16). (Foto: Reprodução/Instagram)

Buscando recuperação após uma dura derrota no clássico, o Corinthians recebe o Fluminense nesta quarta-feira (16), em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola vai rolar a partir das 19h30, na Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

O Tricolor vem embalado após uma vitória suada diante do Santos, no último domingo (13). Jogando no Estádio do Maracanã, os cariocas ganharam de 1 a 0.

O gol do triunfo saiu apenas aos seis minutos de acréscimo do segundo tempo. Samuel Xavier meteu um balaço na entrada da grande área, que desviou na defesa e encobriu o goleiro Gabriel Brazão.

Com isso, o Fluminense subiu para a 5ª posição do Brasileirão, com 06 pontos em três jogos. Já o Peixe está na zona de rebaixamento, no 18º lugar.

Dura derrota

Assim como o rival praiano, o Corinthians também sofreu um duro baque, no último sábado (12). Diante do Palmeiras, o clube foi dominado e perdeu por 2 a 0.

Joaquín Piquerez e Emiliano Martínez, aos 14 e 19 minutos, fizeram os dois gols da vitória. Contudo, a diferença no placar não reflete o controle das ações do Porco, que não correu grandes riscos ao longo dos 90 minutos.

Dessa forma, o Corinthians se encontra em 9º lugar, com uma vitória, um empate e uma derrota na competição. O Alviverde, por outro lado, está na 2ª colocação, com 7 pontos – mesma pontuação que o líder Flamengo.

Onde assistir Corinthians x Fluminense

A Record irá transmitir a partida pela TV aberta, assim como os canais Premiere, pelo sistema de pay-per-view. Além disso, o canal Cazé TV também vai exibir o confronto ao vivo, pela plataforma do YouTube.

Além disso, os fãs podem acompanhar os melhores momentos em tempo real, pelos sites Placar UOL e Globo Esporte.

