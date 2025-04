Finalizando prazo para inscrição em concurso público com quase 300 vagas e salários de até R$ 4,9 mil

Certame está oferecendo 273 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior. Confira os detalhes e não perca tempo

Paulo Roberto Belém - 19 de abril de 2025

Pessoa realizando prova de concurso público. (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Restam pouco mais de 10 dias para se inscrever no concurso público da Fundação Universidade de Brasília (FUB), que está oferecendo 273 vagas para profissionais de níveis médio/técnico e superior, pagando para tal, até R$ R$ 4.967,04 de remuneração.

As oportunidades são para os seguintes cargos: Administrador (20), Arquiteto e Urbanista (01), Assistente em Administração (200), Auditor (01), Biólogo (01), Contador (03), Engenheiro Agrônomo (01), Engenheiro de Produção (01).

Além dos cargos: Engenheiro Eletricista (01), Farmacêutico (01), Médico do Trabalho (02), Produtor Cultural (01), Técnico de Laboratório – Análises Clínicas (01), Técnico de Laboratório – Industrial (03), Técnico de Tecnologia da Informação (12).

E ainda para Técnico em Assuntos Educacionais (15), Técnico em Contabilidade (07), Tecnólogo em Produção Audiovisual (01) e Tecnólogo em Sistemas de Telecomunicações (01) para trabalhar na Universidade de Brasília (UNB) e seus núcleos.

Os interessados poderão se inscrever até o dia 30 , até às 18h do horário oficial de Brasília (DF), exclusivamente pelo site da banca realizadora do certame, clicando aqui, pagando taxas que variam entre R$ 66,40 a R$ 112,30.

No quantitativo de vagas informados acima, já estão encontram-se as reservadas para candidatos (AC, PCD, PPP) que se enquadrem nos itens especificados no edital de abertura. Para acessar a íntegra do regulamento do processo, clique aqui.

Como requisito, só há a necessidade de o candidato comprovar o nível de escolaridade exigido para a função em que pretende atuar, tenha registro no respectivo conselho de classe e atenda a outros requisitos específicos de cada cargo, presentes no edital.