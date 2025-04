Como economizar na hora de usar a máquina de lavar

Algumas dicas simples que muita gente não se atenta em fazer ajudam bastante no fim do mês com a conta de energia

Magno Oliver - 05 de abril de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Reviews Curtinhas – Casa Tech)

A máquina de lavar roupas é um eletrodoméstico obrigatório em qualquer moradia que se preze. Hoje em dia não dá para viver sem um aparelho desse para ajudar na higienização das roupas.

Só que, ao mesmo tempo que a máquina de lavar é útil e necessária, ela apresenta um lado negativo que é o do grande consumo de energia e água.

Muita gente não entende que pequenas regulagens e manutenções no aparelho fazem uma grande diferença no fim do mês, ajudando no orçamento doméstico.

Na luta incessante pela redução na conta de água e energia, é importante adotar alguns hábitos que melhoram o funcionamento do aparelho e ajudam a gastar menos no fim do mês.

Assim, um truque inicial para você começar a reduzir os gastos com a conta de energia em casa é optar por ciclos completos de lavagem em vez de lavagens menores.

Isso é bom porque ciclos pequenos consomem mais água. Assim, fazer esse ajuste conforme o tipo de roupa ajuda a reduzir os gastos no fim do mês.

Outra dica de fabricante é verificar regularmente o manual do fabricante para entender o consumo de água do seu aparelho e seguir as recomendações indicadas de uso. Só de seguir essas normas de funcionamento já vai ajudar a reduzir o consumo de água e também o impacto na conta mensal.

Quando for lavar roupas delicadas, opte por ciclos mais curtos e com temperaturas mais baixas. O uso de temperaturas mais baixas economiza até 40% de energia.

Outro ponto fundamental é usar o ciclo econômico quando possível. Assim, isso faz com que o consumo de água e energia da máquina de lavar reduza sem comprometer a limpeza das peças.

