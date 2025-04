É por isso que você deve parar de usar a colher de pau na cozinha

Anvisa emitiu nota técnica notificando a sociedade sobre um detalhe que passa despercebido no utilitário

Magno Oliver - 22 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Freepik)

Quando o assunto é preparar uma receita na cozinha ou fazer o almoço/jantar do dia, você prefere usar colher de pau ou de ferro?

A resposta é que muita gente tem preferido a colher de pau. Isso por conta dos novos modelos de panela com tecnologia antiaderente e outras especialidades.

No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) emitiu uma nota técnica alertando sobre alguns riscos associados ao uso desse utensílio. A explicação é o aumento de caso de internações e consultas nos hospitais por conta do uso da colher de pau.

É por isso que você deve parar de usar a colher de pau na cozinha

A Anvisa fez um alerta sobre o uso da colher de pau no país, pois o utensílio é foco de fungos e bactérias atraídas pela porosidade do material. A colher de pau é um grande ponto de acúmulo de microrganismos transmissores de doenças.

O comunicado reprova o uso em estabelecimentos que fornecem serviços de alimentação, além da suspensão do uso em ambiente doméstico. Isso tudo devido ao grave potencial de contaminação.

O órgão alerta que a superfície rugosa das colheres dificultam a higienização completa, tornando-as um local interessante para o acúmulo de bactérias e sujeiras.

Assim, o uso contínuo sem o devido cuidado pode levar à contaminação dos alimentos e até mesmo piora no quadro de saúde por conta de proliferação de doenças alimentares.

De acordo com a norma do órgão de fiscalização — a Resolução n° 216, de 2004 —, “utensílios que entram em contato com alimentos devem ser de materiais que não transmitam substâncias tóxicas, odores, nem sabores aos mesmos, conforme estabelecido em legislação específica”.

Além disso, devem ser “resistentes à corrosão” e ter superfícies “lisas, impermeáveis, laváveis e estar isentas de rugosidades, frestas e outras imperfeições que possam comprometer a higienização dos mesmos e serem fontes de contaminação dos alimentos”.

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!