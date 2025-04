6 presentes criativos para dar na Páscoa (fuja do óbvio)

Que tal ir para além dos famosos ovos de chocolate e surpreender quem você ama?

Anna Júlia Steckelberg - 15 de abril de 2025

(Foto: Reprodução/Pinterest)

A Páscoa está chegando, e com ela, a tradicional troca de chocolates. Mas que tal inovar neste ano e surpreender seus entes queridos com presentes criativos e fora do comum?

Hoje selecionamos algumas sugestões que vão além dos ovos de chocolate e certamente encantarão quem os receber.

6 presentes criativos para dar na Páscoa (fuja do óbvio):

1. Biscoitos decorados

Se a ideia é adoçar o paladar sem recorrer aos tradicionais ovos de Páscoa, biscoitos decorados são uma excelente opção.

Eles podem ser personalizados com temas pascais, como coelhinhos e cenouras, e embalados de forma charmosa. Além de deliciosos, são visualmente encantadores. ​

2. Coelhinhos recheados

Para presentear as crianças, saquinhos em formato de coelho recheados com pequenos brindes e doces são uma alternativa divertida.

Feitos de materiais como TNT ou papel, esses coelhinhos surpresa garantem sorrisos e momentos de alegria. ​

3. Itens de decoração temáticos

Velas, louças e outros objetos decorativos com a temática da Páscoa podem ser presentes sofisticados e duradouros.

Escolha peças que combinem com o estilo do presenteado e que possam ser usadas para decorar a casa durante o feriado. ​

4. Cestinhas de tricô ou crochê

Cestas feitas à mão em tricô ou crochê são presentes encantadores e funcionais. Elas podem ser utilizadas para armazenar pequenos objetos ou mesmo como parte da decoração.

Personalize-as com cores e detalhes que remetam à Páscoa para torná-las ainda mais especiais. ​

5. Acessórios temáticos

Brincos, colares e pulseiras com símbolos pascais, como coelhos e cenouras, são presentes criativos e estilosos.

Esses acessórios permitem que o espírito da Páscoa seja incorporado ao visual de forma sutil e elegante. ​

6. Livros

Para os amantes da leitura, um bom livro é sempre uma escolha acertada.

Considere títulos que tenham relação com renovação, esperança ou mesmo histórias que se passem na época da Páscoa. É um presente que entretém e enriquece ao mesmo tempo. ​

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!