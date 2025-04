6 erros comuns ao organizar a cozinha – e como evitar cada um deles

Ao identificar esses deslizes, é possível adotar soluções simples para evitar a bagunça

Ruan Monyel - 24 de abril de 2025

(Foto: Ilustração/Youtube/Facilite seu dia)

Organizar a cozinha é essencial para garantir praticidade no dia a dia, higiene no preparo dos alimentos e até economia de tempo e espaço.

No entanto, mesmo com boas intenções, é comum cometer erros que atrapalham a funcionalidade do ambiente e atrapalham até os afazerem simples.

Felizmente, ao identificar esses deslizes, é possível adotar soluções simples e eficientes que facilitam a rotina na cozinha.

6 erros comuns ao organizar a cozinha – e como evitá-los

1. Guardar utensílios que não tem uso

O acúmulo de objetos esquecidos no fundo do armário é um dos erros mais comuns, além de produtos fora da data de validade.

Fazer uma separação periódica e doar ou descartar o que está sem uso libera espaço e torna mais fácil encontrar o que realmente vai usar.

2. Deixar potes sem tampa jogados no armário

Guardar potes de plástico ou vidro empilhados e sem tampa, embora seja comum, costuma causar a maior bagunça e desorganização.

A melhor forma de evitar isso quando for organizar a cozinha é armazenar os potes sempre com suas tampas encaixadas ou usar cestos organizadores.

3. Misturar itens de preparo com itens de servir

Misturar colheres de pau, conchas e espátulas com talheres de servir e talheres no geral, também pode gerar confusão.

O ideal é separar por função: o que é usado durante o preparo deve ficar de um lado, enquanto os de servir ficam em outro espaço.

4. Guardar panelas na geladeira

Embora essa seja uma prática muito comum entre diversas famílias, além de extremamente anti-higiênico, esse erro pode levar a proliferação de bactérias.

O ideal na hora de organizar a cozinha é separar os restos de alimentos em potes vedados e colocá-los assim na geladeira, evitando qualquer tipo de risco.

5. Não limpar os eletrodomésticos

A manutenção dos eletrodomésticos também é extremamente importante na organização da cozinha, além de ser essencial para mantê-los funcionando.

Micro-ondas, forno elétrico, fogão, geladeira, Air Fryer… Limpe sempre todos os equipamentos para garantir a ordem no ambiente.

6. Deixar temperos e mantimentos espalhados

Por fim, temperos fora de lugar e alimentos empilhados de forma desorganizada dificultam o acesso e favorecem o desperdício.

Usar potes transparentes rotulados e organizadores de armário ajuda a visualizar melhor os ingredientes, otimizando os preparos.

