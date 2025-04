Evento que reúne comida e motéis já tem data para acontecer em Aparecida de Goiânia

Festival conta com preços promocionais e é assinado por chefs renomados

Thiago Alonso - 24 de abril de 2025

Mont Blanc Motel, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Mont Blanc Motel)

Os fãs de uma boa gastronomia — e um toque de sensualidade — têm muito o que comemorar com a edição de 2025 do Chef’s no Motel, evento gastronômico que chega à Aparecida de Goiânia.

Com mais de 65 estabelecimentos participantes, em 14 cidades pelo Brasil, o festival promete oferecer uma experiência única, trazendo menus com preços especiais e assinados por chefs renomados até o dia 21 de maio.

Em terras goianas, apenas dois motéis estarão participando. O Mont Blanc Motel, localizado na BR-153, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, será um deles, trazendo criações do chef André Barros.

Já a unidade do Drop’s Motel de Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, no Setor Jardim Helvécia, também trará pratos do chef Hugo Lehmkuhl.

Em ambos os estabelecimentos — e também nas outras 63 unidades Brasil afora — serão ofertados dois menus. O primeiro é o Standard, que inclui entrada e prato principal, custando R$ 89 por pessoa. Já a opção Premium, que inclui também a sobremesa, tem valor fixo de R$ 109.

Os preços são válidos para todos os dias da semana, incluindo sábado e domingo, mas não incluem bebidas nem outros serviços oferecidos pelos motéis. Mais informações podem ser conferidas no site do evento.

