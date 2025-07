Conheça paraíso pertinho de Goiânia e Anápolis para se conectar com a natureza

Espaço oferece cerca de 20 atividades com o intuito de entreter todas as gerações

Paulo Roberto Belém - 06 de julho de 2025

Park Santa Branca está pertinho de Goiânia e Anápolis (Foto: Divulgação)

Com os feriadões escassos até o fim do ano, opções de lazer mais próximas aos centros urbanos devem estar na mira dos goianos para aquele momento de desconexão com a rotina cansativa das atividades da semana.

No entanto, na região de Goiânia e Anápolis, um local que fica entre as duas cidades se torna uma ótima opção nesta ideia. É o Park/Pousada Santa Branca, um verdadeiro paraíso para se conectar com a natureza.

Atividades

O espaço oferece diversas atividades. As mais acessíveis são as que estão inseridas no ingresso de acesso ao parque.

São elas: banho de cachoeira, trilha, mini golf, slackline, vôlei de praia, campo de futebol, parquinho infantil, prainha, piscinas naturais, beach tênis, futvôlei, vôlei de areia e trampolim.

Além disso, estando dentro da propriedade, também é possível desfrutar de atrativos mais radicais pagando ingresso para cada um. As atividades pagas são: tirolesa, passeio a cavalo, pescaria, stand up, caiaque e pedalinho.

Ingressos

Os bilhetes podem ser comprados diretamente no site do espaço, clicando aqui. São três categorias de entrada: comum, piquenique e camping, com opções diferenciadas de passaportes.

Além disso, há a opção de se hospedar na propriedade com mais conforto. Para tal, a dica é consultar as estadias disponíveis na pousada do espaço.

Por fim, há uma série de benefícios para perfis específicos, como 20% de desconto para estudantes, professores e idosos com mais de 65 anos, de 50% para crianças entre 6 e 12 anos e cortesia para aniversariantes do dia.

Como chegar

Saindo de Goiânia, o caminho é pela BR-060 sentido Anápolis, devendo os condutores acessarem o caminho complementar entrando em Terezópolis de Goiás. São cerca de 40 km partindo da capital.

Por fim, para quem sai de Anápolis, basta acessar a BR-060 sentido Goiânia, complementando a direção, também, pelo município terezopolino, percorrendo uma distância de 35 km.

