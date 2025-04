Últimos dias para inscrições em processo seletivo de prefeitura em Goiás com salários de R$ 4,1 mil

Certame é destinado à profissionais de nível médio e superior, e contam com carga horária de até 40h

Thiago Alonso - 24 de abril de 2025

Carteira de trabalho. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Está chegando ao fim o prazo das inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Senador Canedo. Ao todo, são ofertadas 24 vagas, cujos salários chegam a R$ 4.198,44.

As oportunidades são destinadas para profissionais dos níveis médio e superior, e conta com jornadas de 20 a 40hsemanais, assim como escalas de 12hx36 para determinados cargos.

As inscrições se encerram na próxima segunda-feira (28), e devem ser realizadas de forma presencial, na sede do Paço Municipal de Senador Canedo, no Conjunto Morada do Morro.

A seleção dos candidatos será feita por meio de análise de títulos e experiência profissional, de caráter eliminatório e classificatório, conforme os critérios de pontuação estabelecidos no edital.

Confira todas as vagas:

Analista Jurídico (01)

Assistente Social (11)

Facilitador Social (03)

Psicólogo (09)

Para mais informações, confira o edital.