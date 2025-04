Abertas inscrições para concurso público em Goiás com salários de até R$ 4,3 mil

Interessados podem se inscrever em mais de um cargo

Paulino Henjengo - 25 de abril de 2025

Candidatos em sala de aula. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

Começaram nesta quinta-feira (24) as inscrições para o concurso público da Prefeitura de Flores de Goiás, localizada no Nordeste do estado. As oportunidades contemplam todos os níveis de escolaridade.

Organizado pelo Instituto Verbena da Universidade Federal de Goiás (UFG), o certame oferece 166 vagas para contratação imediata e outras 500 para cadastro de reserva, com salários que variam de R$ 1.518 a R$ 4.384 de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.

Os interessados têm até às 17h do dia 21 de maio para realizar a inscrição. A taxa de participação varia conforme o nível de escolaridade:

R$ 80 para cargos de ensino fundamental (incompleto ou completo)

R$ 120 para ensino médio completo

R$ 140 para ensino superior

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do Portal do(a) Candidato(a), disponível no site do Instituto. O candidato pode se inscrever para mais de um cargo, desde que verifique se não há coincidência nos dias e horários de aplicação das provas.

Vagas oferecidas no concurso

Fundamental incompleto: Pedreiro(a), Agente de Serviços Gerais, Motorista (categorias B, D e E) e Motorista de Ambulância.

Fundamental completo: Auxiliar de Serviços Gerais, Cozinheiro(a), Mecânico, Vigilante, Operador (a) de Máquinas – leves e pesadas.

Ensino médio: Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Agente de Desporto e Lazer, Agente de Vigilância Sanitária, Assistente de Consultório Dentário, Assistente de Controle Interno, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Licitação, Fiscal Ambiental, Fiscal de Posturas, Motorista Câmara Municipal, Recepcionista, Técnico Administrativo Câmara Municipal, Eletricista, Técnico(a) Agrícola, Técnico(a) em Informática, Técnico(a) em Meio Ambiente e Técnico(a) de Enfermagem.

Ensino superior: Analista de Departamento Pessoal, Analista de Recursos Humanos, Arquiteto(a), Assistente Social, Educador(a), Físico(a), Enfermeiro(a), Engenheiro(a), Agrônomo(a), Engenheiro(a) Civil, Engenheiro(a) Ambiental, Farmacêutico(a), Fiscal de Tributos, Fisioterapeuta, Médico(a), Veterinário(a), Nutricionista, Odontólogo(a), Psicólogo(a), Professor(a) P-2 Pedagogia, Professor(a) P-2 Língua Portuguesa, Professor(a) P-2 Matemática, Professor(a) P-2 História, Professor(a) P-2 Geografia, Professor(a) P-2 Ciências Naturais, Professor(a) P-2 Ciências Biológicas.

Para maiores informações sobre o concurso, acesse o edital aqui.

