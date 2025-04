Ipasgo anuncia retorno das taxas de coparticipação; entenda como vai funcionar

Taxa não era cobrada desde agosto de 2024, preocupando muitos usuários sobre como os débitos viriam depois

Natália Sezil - 02 de abril de 2025

Prédio do Ipasgo, em Goiânia. (Foto: Divulgação/Ipasgo Saúde)

As coparticipações dos beneficiários do Serviço Social Autônomo de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos e Militares do Estado de Goiás (Ipasgo Saúde) voltarão a ser cobradas, após oito meses de suspensão.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (02), quando a instituição respondeu à principal preocupação de muitos usuários do serviço: se a cobrança dos meses que já passaram viria “de uma só vez”.

A resposta é que não – na verdade, isso funcionará por meio de parcelamento. Valores referentes ao período suspenso desde agosto de 2024 poderão ser parcelados de cinco a 24 vezes, a partir do dia 05 de maio.

A quantidade máxima de parcelas varia de acordo com os valores a serem cobrados. Para montantes de até R$ 500, serão permitidas cinco parcelas.

Para até R$ 5 mil, serão dez. Serão 18 parcelas máximas para valores de até R$ 10 mil, e máximo de 24 vezes para montantes acima de R$ 10 mil, com parcela mínima de R$ 555,56.

Quanto ao calendário de 2025, a instituição divulgou que a fatura e o extrato da coparticipação voltam já no referente a março.

Os documentos estarão disponíveis a partir das 18h da próxima sexta-feira (04), por meio do Portal do Beneficiário. O pagamento também já tem prazo: 15 de abril.

Justificativa para a suspensão

O presidente da instituição, Bruno Magalhães D’Abadia, explicou o período de suspensão das coparticipações: “a mudança nos sistemas foi uma exigência da ANS [Agência Nacional de Saúde Suplementar], à qual o Ipasgo Saúde passou a ser regulado em 2024″.

Ele também compartilhou as expectativas causadas pela mudança: “a adesão vai proporcionar maior oferta de atendimento, ampliação de direitos, mais transparência, segurança e, principalmente, qualidade no serviço de saúde”.

