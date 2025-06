Saneago diz que controla qualidade da água e aponta que análise do Lacen-GO serve para controle da Vigilância Sanitária

Cor da água que chega nas torneiras de equipamentos públicos em Anápolis gerou demandas ao órgão de análises, que não consegue realizar procedimento por problemas internos

Samuel Leão - 17 de junho de 2025

Companhia Saneamento de Goiás S/A (Saneago). (Foto: Reprodução/ Saneago)

Em resposta à última edição da Rápidas, a Saneago garantiu que monitora a qualidade da água que trata e distribui nos 223 municípios goianos em que explora a concessão.

No entanto, em Anápolis, conforme apurado pela coluna, a cor da água que chega nas torneiras de equipamentos públicos gerou demandas ao Laboratório de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros, o Lacen-GO. Por problemas internos, o órgão está impedido tecnicamente de realizar a análise e atestar condições de uso.

Mas, para a estatal, isso talvez seja desnecessário. Na nota que enviou para Rápidas solicitando direito de resposta, a companhia se jacta de ter 188 laboratórios operacionais de água e 16 laboratórios regionais (sendo um deles em Anápolis).

Eles só não foram suficientes para impedir que os anapolinos começassem 2025 com água barrenta em casa e recebessem míseros R$ 21 de descontos na fatura pelos danos causados.

A nota da Saneago, que pode ser lida na íntegra a seguir, também foi inserida na publicação anterior.

A Saneago realiza o monitoramento da qualidade da água bruta e tratada dos sistemas de abastecimento nos 223 municípios onde opera, incluindo Anápolis. O acompanhamento é feito por meio de análises em laboratórios próprios, conforme determinado pelas legislações vigentes do Ministério da Saúde e do Ministério do Meio Ambiente. A Saneago não possui vínculo de monitoramento e controle com o Laboratório Central (Lacen).

A Saneago exerce o controle da qualidade da água para consumo humano através de laboratórios próprios da empresa, sendo: 188 laboratórios operacionais de água (nas Estações de Tratamento de Água dos municípios atendidos pela Estatal), 16 laboratórios regionais de água (um dos quais está localizado no município de Anápolis) e um laboratório central de água, localizado em Goiânia, e que possui Certificado de Acreditação segundo os requisitos legais estabelecidos pela ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 concedido pelo Inmetro – CGCRE).

As análises realizadas pelo Lacen atendem à Portaria GM/MS nº 888/2021 do Ministério da Saúde, para o programa Vigiágua, que é o programa da Vigilância Sanitária para acompanhamento da qualidade da água para consumo humano e independe das análises da Saneago.

A Saneago permanece à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e reforça seu compromisso com a qualidade da água tratada distribuída à população.

Camila Cozac segue como interina no comando da ARM

Após a saída de Robson Torres, a controladora-geral do município, Camila Cozac, foi colocada na direção da Agência Reguladora Municipal (ARM) interinamente, acumulando os dois cargos e atuando de maneira provisória e quase “improvisada”.

Assim que assumiu o posto, ela adiantou em entrevista à Rápidas que ficaria pouco tempo no cargo.

De qualquer forma, Cozac organizou banco de dados com o histórico de demandas que chegam à autarquia e delegou diligências internas.

Advogada que aplicava golpes na aposentadoria de idosos e fez mais de 40 vítimas está na mira da PCGO

Um caso que envolve uma advogada que dava entrada na aposentadoria de idosos em outras cidades, forjando documentos e contando com a ajuda não só de um funcionário de um escritório, do qual ela se passava por sócia, mas também de servidores de fóruns, está sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO).

Além de prometer vantagens indevidas, ela teria até falsificado assinaturas.

15ª etapa do Circuito Anapolino de Corrida de Rua ocorre no “bairro cidade”



Aumentando gradativamente no número de adeptos, e inovando com premiações que formam uma só estrutura ao se juntarem todas as oito medalhas das oito etapas, o Circuito Anapolino de Corrida de Rua reuniu milhares de pessoas na Avenida Brasil no último domingo (15).

Em entrevista ao “Agora”, programa do Portal 6 com a Rádio 105.7 FM, o diretor de esportes, Marcos Bonfim, revelou que a próxima edição deve ocorrer em agosto no bairro conhecido por ser, sozinho, uma cidade.

A próxima edição será na Vila Jaiara.

Comissão de saúde aprova proposta antitabagista e acende repercussão negativa

Ao tentar atualizar uma lei antitabagista de 2010, dos tempos da gestão Antônio Gomide (PT), que proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos e cachimbos em ambientes de uso coletivo em Anápolis, a comissão de saúde da Câmara Municipal resolveu aprovar a proibição também de cigarros eletrônicos, vaporizadores e narguilés.

No entanto, apesar da proposta ter indicativos de “defender a saúde pública”, muitos internautas reagiram negativamente dizendo que daqui a pouco “tudo será proibido em Anápolis”.

SITTRA ameaça promover greve na Urban por causa de database

Ocorreu em 2024 e pode ocorrer novamente. Essa é a ameaça do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Município de Anápolis (SITTRA) de conseguir fazer com que os motoristas da Urban cruzem os braços caso a empresa não pague a database da categoria.

A Urban tem aleago queda de receita desde o início de 2025, apontando também a gratuidade nos finais de semana e feriados como mais um empecilho para tal.

Por isso, defende aumento da tarifa e/ou subsídio por parte do poder público. A conferir.

Nota 10

Para iFood, pela implementação de ganhos adicionais aos entregadores, lançamento de um banco para facilitar o acesso a crédito para restaurantes parceiros e outras medidas contidas no novo pacote de expansão em Goiás.

Nota Zero

Para Goinfra, pela qualidade rim do asfalto da GO-080 que liga Nerópolis a Goiânia. A pista está cheia de ondulações.