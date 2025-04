Duas pessoas morreram em gravíssimo acidente na BR-070, em Corumbá de Goiás

Outras pessoas ficaram feridas. Veículos pegaram fogo

Caio Henrique - 26 de abril de 2025

Grave colisão fez os carros pegarem fogo. (Foto: Reprodução)

Um gravíssimo acidente de trânsito vitimou dois jovens e deixou outras quatro pessoas feridas na noite desta sexta-feira (26), na BR-070, em Corumbá de Goiás.

A tragédia aconteceu após a colisão entre dois veículos de passeio, que chegaram a pegar fogo logo em sequência.

Diante da gravidade do acidente, foram mobilizadas equipes do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), da Polícia Civil (PC) e também da concessionária da via para prestar atendimento.

Infelizmente, um jovem de 18 anos e uma adolescente, de 17, não sobreviveram ao episódio.

Dentre os quatro sobreviventes, todos foram levados à Corumbá – mas um deles deve ser transferido para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), por conta do estado grave de saúde.