Goianos registram destruição causada por tempestade de granizo em show de Xanddy Harmonia na Itália: “isso é ser brasileiro”

Thiago Alonso - 07 de julho de 2025

Chuva de granizo acabou com o show. (Foto: Reprodução)

O que era para ser um show com muito axé em Milão, na Itália, terminou em destruição após uma chuva de granizo acabar com a apresentação do cantor Xanddy Harmonia, neste domingo (06).

Fãs goianos que estiveram no evento realizado em Milão registraram como ficou a estrutura do local após o incidente, que fez o artista deixar o palco.

Xanddy era uma das principais atrações do Euro Follia, festival que integra a comunidade brasileira na Europa, mas acabou precisando interromper o show com a chegada da chuva.

Goianos que acompanharam a festa mostraram a situação do local completamente destruído, com diversas estruturas caídas ao chão, em meio a muita sujeira.

Assim que as pedras de gelo começaram a cair, pessoas começaram a correr para se abrigar, sendo necessário interromper a apresentação. Por sorte, ninguém ficou ferido.

Nem mesmo o palco escapou, sendo que o artista cantou por menos de 20 minutos, tendo que sair às pressas ao ver a intensidade da tempestade de granizo.

Ao G1, a assessoria do evento informou que avaliar remarcar o show para uma outra data. Sem confirmações.

Apesar de toda destruição, os brasileiros presentes no evento não se deixaram abalar, fazendo filas para pegar cerveja, mesmo após tudo ter sido cancelado.

“Brasileiro é isso. A festa está destruída, mas está todo mundo aqui pegando cerveja. Isso é ser brasileiro, entendam!”, finalizou uma goiana, ironizando a situação.

