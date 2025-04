Procura-se pais ou responsáveis por garotinho encontrado sozinho na rua em Anápolis

Ele está no Batalhão Corpo de Bombeiros e já foi alimentado. Conselho Tutelar também foi acionado

Da Redação - 26 de abril de 2025

Conselho Tutelar já foi acionado. (Foto: Reprodução)

Uma criança, ainda não identificada, foi encontrada por moradores do Jardim das Américas na manhã deste sábado (26), nas proximidades do quartel do Corpo de Bombeiros.

Ele estaria perdido na região, andando de forma abalada e sem conseguir compartilhar muitas informações.

Os populares então o levaram até os militares, já que o pequeno estava muito confuso e, inclusive, chorando.

Sem saber dizer o próprio nome ou quem seriam os pais, ele foi recebido e alimentado pelos bombeiros, que já acionaram o Conselho Tutelar.

Qualquer pessoa que souber mais informações sobre o garotinho ou os responsáveis por ele, podem acionar a corporação, via 193.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!