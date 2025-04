Carro fica destruído após colidir com poste em frente à UniEVANGÉLICA

Polícia esteve presente no local do acidente, mas não encontrou evidências acusatórias

Thiago Alonso - 27 de abril de 2025

Motorista colidiu com poste. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na manhã deste domingo (27), após um motorista colidir com um poste, na Avenida Universitária, em frente à Universidade Evangélica de Goiás (UniEVANGÉLICA), em Anápolis.

Ao chegar ao local, os militares verificaram que toda parte frontal do carro estava destruída, ainda que o poste não tenha sofrido maiores danos.

Quando questionado sobre o ocorrido, o condutor relatou que transitava pela via quando um outro veículo freou com muita rispidez.

Temendo ocasionar uma colisão, o homem então realizou uma manobra arriscada, colidindo diretamente com a estrutura.

Apesar do susto, nem o motorista, nem o irmão, que estava como passageiro no momento do ocorrido, sofreram maiores ferimentos.

Os militares chegaram verificar a documentação do homem, mas não foram encontrados indícios de irregularidades ou de embriaguez, sendo liberado em seguida.

O veículo, por sua vez, foi guinchado de forma particular e encaminhado à concessionária para reparos.

Agora, o caso deve ser encaminhado a uma delegacia da Polícia Civil (PC), que deve realizar os devidos trâmites legais.

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!