Mulher agride e ofende motorista de aplicativo em Anápolis após cobrança da corrida

PM teve de ser acionada para conter o barraco que se formou

Thiago Alonso - 27 de abril de 2025

Motorista de aplicativo foi agredida. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na madrugada deste domingo (27), após uma motorista de aplicativo ser agredida por uma passageira, no Bairro Village Jardim, em Anápolis.

Ao se dirigir ao endereço, os militares encontraram a vítima que, ao ser abordada, relatou ter sido agredida, mordida e enforcada.

Segundo ela, tudo começou quando a passageira, de 34 anos, entrou no veículo acompanhada de um amigo. A motorista logo pontuou a proibição de bebida alcoólica no interior do automóvel, mas a suspeita acabou por ignorá-la.

Contudo, no decorrer da viagem, a mulher teria derramado cerveja no banco do carro, e foi cobrado o valor de R$ 50 no final da corrida para custear a limpeza por conta da bebida.

Ao ser cobrada, ela teria ficado furiosa, momento em que partiu para agressão, chegando até mesmo a puxar o cabelo da condutora, enquanto proferia xingamentos como “vadia”, “nojenta” e “vagabunda”.

Diante da violência ainda no automóvel, populares avistaram o ocorrido e acionaram os PMs, que encontraram a suspeita ainda no local.

O companheiro dela, no entanto, havia se evadido antes mesmo que a viatura chegasse, deixando a mulher, ainda alterada, sozinha.

Os policiais então encaminharam ambas, vítima e suspeita, até uma delegacia da Polícia Civil (PC), para que as diligências fossem realizadas.

Agora, um inquérito deve ser aberto a fim de dar continuidade na ocorrência, realizando os trâmites legais.

Assista ao vídeo:

TEM VÍDEO 😱Mulher agride e ofende motorista de aplicativo em Anápolis após cobrança da corrida Assista: pic.twitter.com/78Vq1Q0mvY — Portal 6 (@portal6noticias) April 27, 2025

Quer ficar por dentro de tudo o que está rolando em Anápolis? Clique aqui e leia as últimas notícias de hoje!