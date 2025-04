O que os símbolos em etiquetas de roupas realmente significam – saiba como ler

Eles parecem hieróglifos, mas na verdade são dicas valiosas para manter suas roupas bonitas por muito mais tempo

Anna Júlia Steckelberg - 27 de abril de 2025

(Foto: YouTube/Aylton Ramos)

Você já se pegou encarando as etiquetas de roupas, tentando decifrar aqueles símbolos misteriosos? Eles não estão ali por acaso.

Esses ícones são instruções valiosas para garantir que suas peças durem mais e mantenham sua aparência original. Vamos desvendar o que cada um significa:​

Lavagem (símbolo do balde): Indica como a peça deve ser lavada. Se houver uma mão dentro do balde, significa que a lavagem deve ser manual. Um número dentro do balde indica a temperatura máxima da água. Traços abaixo do balde sugerem ciclos de lavagem específicos: um traço para ciclo delicado e dois para muito delicado. ​

Alvejamento (símbolo do triângulo): Um triângulo vazio permite o uso de qualquer alvejante. Se houver dois traços diagonais dentro, apenas alvejantes sem cloro são recomendados. Um triângulo com um “X” indica que a peça não deve ser alvejada. ​

Secagem (símbolo do quadrado): Um quadrado com um círculo dentro indica que a peça pode ser seca na máquina. Pontos dentro do círculo representam a temperatura: um ponto para baixa, dois para média e três para alta. Linhas horizontais dentro do quadrado sugerem secagem natural: uma linha para secagem na horizontal e duas para secagem na vertical. ​

Passadoria (símbolo do ferro): O número de pontos dentro do ferro indica a temperatura máxima para passar: um ponto para baixa, dois para média e três para alta. Um “X” sobre o ferro significa que a peça não deve ser passada. ​

Lavagem a seco (símbolo do círculo): Um círculo simples permite lavagem a seco com qualquer solvente. Letras dentro do círculo especificam os solventes recomendados: “P” para percloroetileno e “F” para hidrocarbonetos. Um “X” sobre o círculo indica que a peça não deve ser lavada a seco. ​

Entender esses símbolos é essencial para cuidar adequadamente das suas roupas. Seguir as instruções das etiquetas ajuda a preservar as cores, a forma e a durabilidade das peças, evitando surpresas desagradáveis após a lavagem. Além disso, é uma prática sustentável, pois prolonga a vida útil das roupas e reduz o consumo de recursos naturais.​

Na próxima vez que for lavar suas roupas, dê uma olhada nas etiquetas e siga as instruções. Seu guarda-roupa e o meio ambiente agradecem!

