Há formas de deixar seu drink muito gostoso e sem deixar aquele gosto forte na boca

Anna Júlia Steckelberg - 23 de abril de 2025

Esse drink é uma boa pedida para dias quentes. (Foto: Reprodução)

Você já preparou aquele drink caprichado, mas na hora de provar… lá está ele: o gosto forte do álcool dominando tudo. E não adianta encher de açúcar ou essência de qaulquer fruta — o sabor continua lá, firme e forte.

Mas calma, há formas criativas e eficazes de suavizar esse sabor sem transformar sua bebida em uma sobremesa líquida.

Não é o açúcar, nem a essência: descubra como deixar sua bebida sem gosto de álcool

Uma das estratégias mais eficazes é utilizar ingredientes com sabores intensos e característicos. Por exemplo, sucos cítricos como limão ou laranja podem neutralizar o sabor do álcool, especialmente em coquetéis como o Moscow Mule, que combina vodka, suco de limão e ginger beer.

A acidez desses sucos, aliada ao sabor picante do gengibre, ajuda a mascarar o gosto do álcool.​

Outra técnica interessante é o uso de sucos de frutas com sabores marcantes, como cranberry ou abacaxi.

Esses sucos não apenas adicionam sabor, mas também contribuem para uma textura mais agradável na bebida.

A Piña Colada, por exemplo, é um coquetel que utiliza suco de abacaxi e creme de coco para suavizar o sabor do rum, resultando em uma bebida doce e tropical.​

Além disso, o uso de bitters pode adicionar complexidade e profundidade ao sabor do coquetel, ajudando a equilibrar o gosto do álcool.

Bitters são infusões alcoólicas de ervas, especiarias e frutas que, quando usados em pequenas quantidades, podem transformar completamente o perfil de sabor de uma bebida.​

Por fim, a temperatura da bebida também desempenha um papel crucial.

Servir o coquetel bem gelado pode suavizar o impacto do álcool no paladar. Agitar os ingredientes com gelo não apenas esfria a bebida, mas também ajuda a diluir o álcool, resultando em um sabor mais equilibrado.​

Em resumo, para suavizar o sabor do álcool em suas bebidas, considere utilizar sucos cítricos ou de frutas com sabores intensos, incorporar bitters para adicionar complexidade e servir a bebida bem gelada.

Com essas técnicas, você poderá desfrutar de coquetéis saborosos e equilibrados, sem que o álcool domine o paladar.

