Publicado edital de concurso público com salários de quase R$ 9 mil; veja os detalhes

Natália Sezil - 28 de abril de 2025

Candidatos durante prova de concurso. (Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil)

A Prefeitura de Cristalina, no Leste Goiano, lançou o edital que rege o próximo concurso público na cidade. São mais de 300 vagas de contratação imediata para a Secretaria Municipal de Educação.

A contratação é temporária, para o cargo de Professor – P II – Pedagogia/Normal Superior.

O requisito é ter diploma de Licenciatura em Pedagogia, com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou educação infantil, ou de Licenciatura em Normal Superior.

Ao todo, são 306 oportunidades imediatas, distribuídas entre Zona Urbana, Zona Urbana – Educação Especial, Zona Rural, Zona Rural – Vista Alegre, e Distrito de Campos Limpos.

Com jornadas de 20 a 40 horas semanais, os salários são de até R$ 8.943,14 por mês.

As inscrições têm início no dia 29 de maio, se estendendo até 19 de junho. Devem ser realizadas online, pelo site do Instituto Brasileiro de Educação, Seleção e Tecnologia (Ibest), banca responsável pelo certame.

A taxa é de R$ 50. Podem solicitar isenção candidatos que tenham inscrição no CadÚnico ou que sejam doadores de medula óssea. O prazo para a solicitação é das 10h do dia 06 de maio às 20h do dia 07 do mesmo mês.

O processo seletivo é composto por avaliação curricular de títulos e experiência profissional.

Além das vagas com contratação imediata, há formação de cadastro de reserva para Professores de outras disciplinas, como História, Geografia, Educação Física, Matemática e Língua Portuguesa.

O resultado final está previsto para ser divulgado em 16 de julho. Mais detalhes, como o cronograma e os requisitos de cada cargo, estão disponíveis no edital do concurso.

