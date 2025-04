UFG viraliza ao anunciar Espaço das Profissões com vídeo cheio de referências a Minecraft

Evento tem como objetivo convidar estudantes do ensino médio a conhecer atividades da instituição de ensino

Paulo Roberto Belém - 28 de abril de 2025

Evento acadêmico foi repercutido com o layout do jogo Minecraft (Foto: Captura/Instagram)

A Universidade Federal de Goiás (UFG) gostou tanto da reprodução da instituição com o layout do jogo Minecraft, feito por um estudante de lá no ano passado, para pedir autorização a ele para que o projeto servisse para divulgar um evento acadêmico.

É o Espaço das Profissões, que foi repercutido no Instagram da universidade, utilizando as cenas criadas por Mykhael Lourenço de Souza, que cursa Publicidade e Propaganda. Em entrevista ao Portal 6 à época, Mykhael disse ter criado a realidade por “brincadeira”.

Já o evento específico vai acontecer nos dias 06 e 07 de maio, convidando os participantes a conhecer mais sobre as atividades da universidade, principalmente para despertar interesse no acesso aos cursos da instituição.

Com a contribuição da propaganda, a UFG espera que pelo menos 30 mil pessoas passem pelo evento durante os dois dias para conhecer os 114 cursos de graduação e os laboratórios da Universidade, além de interagirem com os discentes veteranos. A visitação é de graça e aberta ao público das 08h às 17h.

A instituição lembrou que o evento acontece antes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e tem o intuito de auxiliar os possíveis estudantes a escolherem um curso de graduação que conheçam previamente e se identifiquem.

O acesso à UFG é pela nota do Enem, quando o estudante poderá participar do Sistema de Seleção Unificado (SiSU) e concorrer a uma das mais de 4 mil vagas em cursos de graduação que a UFG oferece anualmente.

Assista à publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Universidade Federal de Goiás (@ufg_oficial)

