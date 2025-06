Homem vê sonho se transformar em pesadelo após comprar carro

Cliente recebe SUV errada e concessionária tenta cobrar a mais pelo próprio erro, final surpreende

Anna Júlia Steckelberg - 29 de junho de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Michael Oliveira)

Comprar um carro novo é, para muitos, um símbolo de conquista. A chave na mão, o cheirinho de carro novo, a liberdade na estrada… tudo parece cena de comercial de TV. Mas para um morador da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, a alegria durou menos que um tanque cheio.

Empolgado com a compra de um Ford Bronco Outer Banks, o cliente acreditava ter encontrado o companheiro ideal para suas aventuras à beira-mar. Afinal, o nome do modelo já remete às praias da região. Em poucas semanas, o SUV já havia percorrido mais de 1.600 km, incluindo passeios pelas areias do litoral. Tudo ia bem, até o telefone tocar.

Homem vê sonho se transformar em pesadelo após comprar carro

Do outro lado da linha, a concessionária:

“O senhor poderia nos enviar uma foto do número do chassi?”

Minutos depois, a bomba: o carro entregue era uma versão mais cara do Bronco do que a registrada no contrato. E a solução proposta? Ou ele pagava US$ 2.500 a mais (cerca de R$ 13 mil), ou trocava o carro por aquele que “deveria” ter levado.

Indignado, o comprador recorreu às redes sociais. “Esse é o carro que eu testei, que escolhi e levei pra casa. Por que eu teria que pagar pelo erro deles?”, desabafou. Internautas foram rápidos no apoio: “Não pague!”, “Exija seus direitos!”, diziam os comentários.

E não é que funcionou?

Diante da repercussão, a concessionária voltou atrás. O cliente foi chamado para regularizar os documentos, sem pagar um centavo a mais. “Eles vão honrar o preço original e corrigir a papelada”, comemorou o feliz, e aliviado, proprietário.

Fica a lição:

Mesmo em um país com legislação forte como os EUA, erros acontecem. E às vezes, tentar resolver “no jeitinho” não é exclusividade brasileira. Por isso, sempre confira os documentos, registre tudo e, se for preciso, exponha o problema de forma clara e respeitosa.

Afinal, o cliente bem informado costuma ser o que chega mais longe, com ou sem tração nas quatro rodas.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!