Cachoeira no interior de Goiás é opção perfeita para relaxar no feriadão do Dia do Trabalhador

Vem comigo que vou te contar TUDO sobre o SALTO DO ITIQUIRA (GO) 🍃 📍Onde fica o Salto do Itiquira? Dentro do Parque Municipal do Itiquira, no município de Formosa, em Goiás. @parquemunicipaldoitiquira_ 🗺️ Como chegar no Salto do Itiquira? O Salto do Itiquira fica a 115 km de Brasília. Para quem sai do Plano Piloto, basta pegar a BR-020 e seguir sentido Formosa por 1h30. Só ligar o Maps que é bem tranquilo! ☀️ Quando ir ao Salto do Itiquira? Os melhores meses para visitar o Salto do Itiquira são entre abril e setembro, período de seca na região. 🤑 Quanto custa ir ao Salto do Itiquira? A entrada inteira custa R$ 20, sendo R$ 10 a meia (Militares pagam meia *bizu @minhavidamilitar) e R$ 5 moradores de Formosa. Lá aceita cartão de débito e crédito. 🍽️ Onde comer no Salto do Itiquira? Não é permitido entrar com alimentos e bebidas no Parque do Itiquira, a não ser uma garrafinha de água. Para quem quer uma refeição rápida e com gostinho caseiro, em frente ao estacionamento há um restaurante. ⚠️ O banho na cachoeira do Itiquira não é permitido. Mas até chegar lá, há cinco grandes poços para banho. ♿️ Ela é considerada a maior queda d’água acessível do Brasil – um cadeirante, por exemplo, consegue chegar bem próximo à queda, via trilha pavimentada. E aí? Curtiu conhecer o Salto do Itiquira? Já SALVA esse vídeo pra não perder nenhum fica! ENVIA pros amigos que vão nessa aventura com você! E me siga para mais dica! @oquefazer.bsb @daioliveira.s #viajecomadai #dicasdadai #oquefazerbsb #arredoresdebrasilia #saltodeitiquira #formosa #goias #pertodebsb #dicasbsb #brasilia #cachoeira #trilhas

