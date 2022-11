É de Goiás: município com cachoeira de maior queda d´água acessível do Brasil e mais de 90 cavernas

Um universo de belezas naturais a ser explorado pelos visitantes: grutas, cachoeiras, trilhas, quedas d’água e rampas de voo livre fazem de um município do interior de Goiás, um dos mais requisitados quando o objetivo é se aventurar ou descansar.

São mais de 90 cavernas e 50 cachoeiras para serem exploradas. Entre os pontos de destaque está o impressionante Salto do Itiquira, a maior queda d’água acessível do Brasil com 168 metros de queda livre. Prazer: esta é a cidade de Formosa, a 280 km de Goiânia.

Localizado na GO-524, o lugar é excelente para um passeio em família ou com os amigos, já que não há necessidade de suar ou se arriscar para chegar à cachoeira – todo o trajeto é calçado. Vale a pena reservar um dia para visitar o Parque Municipal do Itiquira para conhecer tanto queda como as piscinas naturais que se formam na região. O local fica aberto das 9h às 17h e a entrada custa R$ 20.

Embora o Salto do Itiquira seja grande cartão-postal de Formosa, está longe de ser o único. A cidade ainda possui no currículo um dos sítios arqueológicos mais ricos do Brasil – a Toca da Onça.

O espaço preservado guarda sinais de ocupação humana durante a pré-história. Além de formações rochosas e presença de rochas calcárias raras, a região preserva pinturas rupestres feitas há mais de 4.500 anos. A visita é aberta ao público, mas é necessário agendar o passeio com antecedência.

Além do roteiro durante o dia, Formosa oferece uma vida noturna rica para os que querem estender a diversão até mais tarde. A dica é aproveitar a noite para explorar a gastronomia local em um dos bons restaurantes espalhados pelo Centro da cidade e nas proximidades do lago artificial, que reúne bares, restaurantes e casas noturnas.