Governo de Goiás oficializa concessão do Complexo Serra Dourada à iniciativa privada

Contrato com duração de 35 anos prevê mais de R$ 1 bilhão em investimentos e transforma espaços em polo de lazer, cultura e esportes

Publieditorial - 29 de abril de 2025

Vista de cima do estádio Serra Dourada. (Foto: Cristiano Borges)

O Governo de Goiás oficializou a concessão do Complexo Serra Dourada à iniciativa privada, consolidando mais um passo importante na modernização da infraestrutura pública estadual. A empresa Construcap Engenharia e Comércio S/A será responsável, pelos próximos 35 anos, pela gestão e revitalização de três

importantes equipamentos: o Estádio Serra Dourada, o Ginásio Goiânia Arena e o Parque Poliesportivo.

Ao longo desse período, os investimentos previstos podem ultrapassar R$ 1 bilhão, marcando um dos maiores contratos de concessão já realizados no setor esportivo e de entretenimento no Centro-Oeste.

Nos três primeiros anos do contrato, estão previstos R$ 263 milhões em investimentos diretos. A expectativa é que, nesse período, o Complexo Serra Dourada passe por uma completa transformação, com obras de modernização, requalificação dos espaços internos e externos, melhorias na acessibilidade, ampliação da oferta de serviços e adaptação às exigências técnicas para receber grandes eventos esportivos, culturais e corporativos de nível nacional e internacional.

Além da revitalização das estruturas físicas, o projeto busca ativar economicamente toda a região do entorno, gerando emprego, renda e oportunidades de negócios. O novo modelo permite que a iniciativa privada opere e explore os espaços de maneira sustentável, garantindo manutenção de qualidade e gestão eficiente, ao mesmo tempo em que o patrimônio continua pertencendo ao povo goiano.

A concessão do Complexo Serra Dourada também simboliza um novo olhar sobre os equipamentos públicos: eles deixam de ser apenas espaços físicos e passam a ser ativos estratégicos, com potencial de impactar positivamente a vida da população. A modernização desses ambientes representa mais do que obras — é a construção de um novo cenário urbano, mais dinâmico, mais seguro e mais conectado com as demandas da sociedade contemporânea.

O processo de concessão contou com amplo planejamento técnico e jurídico, conduzido por diversas pastas do Governo de Goiás. Desde sua concepção até a realização do leilão na Bolsa de Valores de São Paulo, o projeto foi desenvolvido com foco na transparência, na competitividade e na busca por um parceiro capaz de garantir excelência na execução do plano.

Com essa iniciativa, Goiás reforça seu protagonismo na condução de políticas públicas inovadoras e sustentáveis. O Complexo Serra Dourada, que já faz parte da memória afetiva de milhares de goianos, inicia agora uma nova fase: mais moderna, mais acessível e preparada para atender às exigências de um público cada vez mais diversificado.