Maio começa com alerta para chuvas isoladas e fortes rajadas de vento em Goiás; veja cidades

Conhecido por período de seca, mês deve se iniciar com precipitações

Thiago Alonso - 30 de abril de 2025

Tempo nublado em Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

O mês de maio deve chegar acompanhado por chuvas em Goiás, conforme apontou a previsão do tempo do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo).

Segundo a meteorologia, algumas pancadas isoladas devem ser registradas em algumas cidades do estado, ainda que de forma amena, não passando de 5 mm.

A unidade localidade que deve ultrapassar essa média é Flores de Goiás, no Noroeste do estado. As precipitações na cidade devem chegar a 7 mm, o maior volume do estado.

Outros municípios como Porangatu, Luziânia, Ceres, Cristalina e Ceres devem marcar 5 mm d’água, seguidos dos 4 mm de Itumbiara, Ouvidor, Goianira e Mineiros.

Apesar disso, a seca — predominante durante este mês — deve começar a dar as caras em outras cidades, como Rio Quente e Cavalcante, cujo volume não deve ultrapassar os 2 mm.

Em Anápolis, no entanto, as chuvas devem ser de 5 mm, em meio a temperaturas máximas de 28 °C. Já em Goiânia, os termômetros devem marcar 30 °C, em meio a precipitações também de 5 mm.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!